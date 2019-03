A Milano il Salone dello studente

MILANO, 20 MAR - Una due giorni dedicata agli studenti per orientarli sulle scelte post-diploma: è il Salone dello studente inaugurato oggi in piazza Città di Lombardia a Milano. La manifestazione, organizzata da Campus Orienta di Class editori in collaborazione con Regione Lombardia, Confindustria, Giovani imprenditori e Assolombarda, ospita tra oggi e domani (dalle 9 alle 13.30) oltre 70 stand di diverse università italiane, tradizionali ma anche online e telematiche, accademie e scuole di formazioni a cui i neodiplomati potranno iscriversi per proseguire il percorso di studi. Ad aprire la trentesima edizione del Salone degli studenti, anche l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli che, rivolgendosi ai ragazzi, ha ricordato come "il lavoro cambia in continuazione. Tra dieci anni ci saranno lavori che ora nemmeno esistono. Ci si potrebbe sentire disorientati su quale professione scegliere, ma Regione Lombardia offre molte possibilità".