Genoa, Prandelli entusiasta di Romero

GENOVA, 20 MAR - "Io un ragazzo di 20 anni con queste qualità non l'ho mai allenato". Così Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, in un'intervista all'emittente televisiva ligure Telenord, parla del difensore argentino Cristian Romero, già nel mirino della Juventus per la prossima stagione. "Ha bisogno di un giocatore esperto vicino che lo aiuti a capire i tempi e le situazioni. Poi giocare a 3 o a 4 è un falso problema, se un giocatore è limitato a giocare solo in un modo, non va bene. Romero è un giocatore che può giocare senza problemi a 3 come a 4. Ha capacità di recupero e prestanza fisica, deve migliorare l'assetto tecnico, deve velocizzare l'azione, deve imparare a cambiare gioco ma la base è straordinaria", continua Prandelli.