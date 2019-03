Venezuela: nuovi blackout a Caracas e nordest del paese

CARACAS, 19 MAR - Nuovi blackout elettrici sono stati segnalati nel pomeriggio di martedì in varie zone di Caracas, così come negli Stati venezuelani di Miranda, Carabobo e Merida. Lo hanno denunciato su Twitter residenti delle zone raggiunte dalle nuove interruzioni dell'energia elettrica. A Caracas, si segnalano blackout nelle zone di Altamira, Palos Grandes, Los Ruices, Terrazas de Avila e Boleita. La Metro di Caracas ha annunciato che "a causa di un problema elettrico" una fermata, California, non è funzionante, ma vari utenti hanno informato su Twitter che il problema interessa anche almeno altre quattro stazioni.