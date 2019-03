Siria: padre Orsetti, voci sul recupero del corpo

FIRENZE, 19 MAR - Sarebbe stato recuperato il corpo di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino morto in Siria. Sono le "voci" riportate dal padre Alessandro, dopo che il cognato aveva parlato al telefono con la Farnesina durante l'assemblea al circolo Arci, nel quartiere di Rifredi a Firenze, organizzata dalla comunità curda in Toscana e dagli amici di Lorenzo per decidere le manifestazioni in suo ricordo. Sempre secondo quanto raccolto da Alessandro Orsetti, "i compagni curdi lo avrebbero riconosciuto".