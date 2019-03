Sospetta meningite, morta giovane nel Varesotto

SARONNO (VARESE), 19 MAR - Una ragazza di 24 anni è morta all'ospedale di Saronno (Varese), dove era stata ricoverata oggi per sospetta meningite. A quanto è emerso, le sue condizioni sarebbero peggiorate con il passare delle ore e il tentativo dei medici è risultato sufficiente a salvarle la vita. "Non c'è nessun allarme", ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che "le Ats Insubria e Milano Città Metropolitana hanno attivato in tempo reale le procedure di profilassi che hanno coinvolto i familiari e i parenti della ragazza, gli amici più stretti, i dipendenti dell'ASST Valle Olona e delle squadre dell'emergenza urgenza coinvolti, i vicini di casa, i colleghi di lavoro e le persone che hanno frequentato la giovane negli ultimi giorni". "A nome mio e di Regione Lombardia - ha concluso - esprimo le condoglianze alla famiglia della giovane".