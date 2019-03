Huawei: Merkel, non escludiamo alcun attore sul 5G

BERLINO, 19 MAR - "Non escludiamo nessuna impresa o attore", ha detto la cancelliera Angela Merkel a proposito del rinnovo della rete 5G in Germania. "Diamo a tutti una chance ma certamente, senza essere ingenui, sappiamo che le leggi in Cina sono molto diverse dalle nostre", ha aggiunto la cancelliera. In Germania si è aperta oggi l'asta per l'attribuzione per i lavori della rete 5G. In lizza ci sono 4 operatori: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica-O2, 1and1 Drillisch. Huawei fornisce già le infrastrutture ad alcuni operatori in Germania.