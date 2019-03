Usa, con l'Italia un punto di disaccordo sul Venezuela

ROMA, 19 MAR - "Con l'Italia abbiamo soltanto un punto di disaccordo sul Venezuela", il mancato riconoscimento di Juan Guaidò come presidente. "Ma su molti altri punti concordiamo". Lo ha detto il rappresentante speciale degli Usa per il Venezuela, Elliot Abrams, al termine della due giorni a Roma per colloqui sul Venezuela con un delegazione russa. Ieri a Roma Abrams ha visto anche il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Pietro Benassi.