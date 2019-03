Bernardeschi, Chiesa decida di testa sua

FIRENZE, 19 MAR - ''A Chiesa ho dato solo un consiglio: di fare quello che vuole e scegliere di conseguenza, nessuno si può permettere di entrare nel suo privato e dirgli cosa è più giusto per lui. Perché poi le scelte che fai te le ritrovi in futuro come persona e come calciatore''. Ha risposto così Federico Bernardeschi parlando dell'ex compagno di squadra della Fiorentina divenuto un uomo mercato sul quale in estate si scatenerà una vera e propria asta. ''Nessuno ha deciso per me in passato, ho sempre scelto con la mia testa - ha ribadito il giocatore della Juve e della Nazionale - Chiesa è cresciuto tanto e può migliorare ancora, ma già adesso è fortissimo e maturo per reggere ogni pressione. Il mio augurio è di scegliere e fare ciò che vuole di più''.