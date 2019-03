Sci: slalom Hirscher sul futuro "non c'è piano B"

ROMA, 19 MAR - Ha vinto, e tanto anche nell'ultima stagione, ma ancora non ha deciso se continuerà a farlo anche nella prossima. Marcel Hirscher, il dominatore dello sci mondiale degli ultimi otto anni deciderà con calma se proseguire nell'attività agonistica o chiudere qui. "Non posso darvi una risposta - ha risposto nell'affollata conferenza stampa di fine stagione a Vienna - Non c'è un piano A o un piano B. Deciderò in un certo lasso di tempo, ma sono passate appena 48 ore dall'ultima gara e sono molto stanco dopo una stagione stressante. Ora ho bisogno di staccare per un po', anche per prendere la migliore decisione possibile sul futuro. Comunque non lascerò che la squadra mi aspetti troppo a lungo". Insomma, ancora qualche settimane e si saprà se questo gigante dello sci, tra i più grandi di sempre, continuerà o meno. Intanto, ha fatto sapere, "mi divertirò a portare a spasso il bambino e a cucinare un po'".