Salvini,arrestare responsabili Mar Jonio

ROMA, 19 MAR - "Se un cittadino forza un posto di blocco stradale di Polizia o Carabinieri, viene arrestato. Conto che questo accada". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando della Mare Jonio. "Nessun pericolo di affondamento né rischio di vita per persone a bordo, nessun mare in tempesta", sottolinea e aggiunge: "ignorate le indicazioni della Guardia Costiera libica che stava per intervenire, scelta di navigare verso l'Italia e non Libia o Tunisia, mettendo a rischio la vita di chi c'è a bordo, ma soprattutto disobbedienza alla richiesta di non entrare nelle acque italiane".