Neres, Juve? Ajax proverà nuovo miracolo

LISBONA, 18 MAR - "Contro la Juventus e Cristiano Ronaldo cercheremo di fare un nuovo miracolo. E di giocare il nostro calcio, quello che abbiamo mostrato contro il Bayern, il Benfica e il Real Madrid. Non possiamo avere paura anche se contro di noi ci sarà una grande squadra. Ma la cosa più importante sarà riuscire a giocare il tipo di calcio che pratichiamo di solito, e al quale siamo abituati". Nel ritiro del Brasile parla David Neres, attaccante dell'Ajax alla prima convocazione nella Selecao. Ma più che parlare degli impegni con la oroverde, Neres parla di Champions e della doppia sfida dei quarti con la Juventus. "In Olanda ci sono tanti giocatori di qualità - dice -. La nostra è una squadra giovane, perché l'Ajax concede molte opportunità ai ragazzi, sia quelli del suo vivaio che coloro che vengono da fuori. Questo è molto importante, e regala fiducia nei propri mezzi, e penso che i miei compagni ed io abbiamo le qualità giuste anche per affrontare le grandi squadre".