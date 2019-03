Cinema: Pinocchio di Garrone, Benigni sul set

SINALUNGA (SIENA), 18 MAR - Primo ciak a Sinalunga (Siena) per il film 'Pinocchio' girato da Matteo Garrone e interpretato, tra gli altri, da Roberto Benigni nel ruolo di Mastro Geppetto. Sfidando la pioggia che da questa mattina sta interessando la provincia di Siena, sono state girate le prime scene alla tenuta La Fratta dove è stato ricostruito il paese di Geppetto. Su un set blindato e protetto da un rigido cordone di sicurezza ha fatto la sua comparsa proprio il premio Oscar toscano che per le prossime tre settimane soggiornerà in una località limitrofa prima di spostarsi con tutto il cast in Puglia dove proseguiranno le riprese. Attesi nei prossimi giorni sul set senese anche Gigi Proietti nel ruolo di Mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo che interpretano il gatto e la volpe e il piccolo Federico Ielapi nel ruolo di Pinocchio.