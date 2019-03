Var in B: Balata rilancia "siamo pronti"

(V. 'CALCIO: NICCHI, CON CENTRO UNICO VAR...' DELLE 10.51) ROMA, 18 MAR - Il presidente della Lega B Mauro Balata, dopo le dichiarazioni del n.1 dell'Aia Marcello Nicchi sulla Var in Serie B, rinnova al telefono con l'Ansa la richiesta di utilizzo della tecnologia in campo nei playoff e nei playout fin da questa stagione. Balata ricorda, oltre all'importanza della posta in palio, lo studio realizzato dalla Lega B che permetterebbe il superamento di ogni ostacolo tecnologico e il pieno impiego in qualsiasi stadio del campionato: "Abbiamo bisogno del presidente Nicchi per raggiungere questa occasione storica che rischiamo di perdere e che dimostrerebbe ancora una volta come l'Italia sia all'avanguardia nel panorama calcistico mondiale. Noi siamo pronti sotto ogni profilo, tecnologico e infrastrutturale, spero che Aia e Figc ci supportino".