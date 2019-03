Uccise compagna, chiesto abbreviato

UDINE, 18 MAR - La difesa di Paolo Calligaris, l'imprenditore friulano di 49 anni chiamato a difendersi dall'accusa di omicidio della compagna Tatiana Tulissi, uccisa a colpi di pistola l'11 novembre 2008 sull'uscio della loro casa a Manzano (Udine), ha presentato oggi la richiesta di rito abbreviato durante la seconda udienza preliminare celebrata davanti al gup Andrea Odoardo Comez. Il giudice ha concesso alla Procura un termine di 60 giorni per analizzare i documenti delle indagini difensive depositato dai legali di Calligaris, Rino Battocletti e Alessandro Gamberini. Entro quel termine la Procura dovrà presentare eventuali controdeduzioni. Il processo è stato aggiornato all'11 giugno. E' stato quindi fissato un calendario delle prossime udienze - hanno spiegato i legali della difesa e l'avvocato di parte civile Laura Luzzato Guerrini - per poter arrivare eventualmente a una sentenza entro l'estate. In aula c'erano la mamma Meri Conchione e i fratelli di Tulissi. "E' una ferita sempre aperta", ha detto la mamma.