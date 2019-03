Fisco:Tria,regole certe essenziali,serve più semplificazione

ROMA, 18 MAR - "La certezza delle regole fiscali e del costo fiscale per l'impresa è molto importante, non può riguardare l'oggi ma l'arco dell'investimento". Lo ha sottolineato il ministro dell'economia, Giovanni Tria, alla presentazione dei risultati 2018 dell'Agenzia delle Entrate. "L'esempio dei grandi ci deve essere di insegnamento, ma la certezza fiscale è importante anche per i piccoli. Dobbiamo lavorare per la semplificazione fiscale e per il rafforzamento di un'amministrazione fiscale che nelle sue risposte e interpretazione delle norme deve dare certezza", ha aggiunto.(ANSA).