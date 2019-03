Uomo muore investito da camion su A2

LAMEZIA TERME (CATANZARO), 18 MAR - Un uomo, di cui non si conosce l'identità, è morto dopo essere stato investito da un camion lungo la carreggiata nord dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna. La persona deceduta, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, nel momento in cui é stata investita era ferma con la propria vettura in una piazzuola di sosta. Sul posto é intervenuto il personale dell'Anas e della polizia stradale. Nel tratto interessato dall'incidente il traffico, al momento, é bloccato. Per i veicoli in transito é stata istituita l'uscita obbligatoria a Lamezia e la deviazione lungo la statale 18, con rientro in autostrada a Falerna.