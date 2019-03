Armani veste la Nazionale,firmate divise

(ANSA) FIRENZE, 18 MAR - Dopo aver realizzato la divisa per la nazionale per le Olimpiadi del 2012 e 2016, Giorgio Armani firma un accordo quadriennale con la Figc come fashion & luxury outfitter, per la creazione della divisa formale della Nazionale italiana di calcio, Under 21 e Nazionale femminile. La fornitura è firmata da Emporio Armani e si compone di abito, camicia e soprabito. Formale ma confortevole, la divisa predilige il jersey come materiale, mentre i capispalla hanno gli interni staccabili (per essere usati in più stagioni). L'outfit si completa con gli accessori (borsone, zaino e cintura), piccola pelletteria e occhiali. L'accordo per la collaborazione è stato presentato a Coverciano, dove la Nazionale si è radunata in vista del doppio impegno per le qualificazioni a Euro 2020. "Saremo sicuramente eleganti, speriamo di essere anche vincenti", ha commentato il ct Roberto Mancini, indossando già la nuova divisa.