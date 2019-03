Ospina dimesso, non va in nazionale

(ANSA) NAPOLI, 18 MAR - David Ospina è stato dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno (Caserta) in buone condizioni di salute. Tutti gli esami a cui si è sottoposto, si apprende, hanno dato lo stesso esito tranquillizzante di quelli svolti all'ospedale San Paolo ieri sera. Il portiere è tornato nella sua abitazione insieme alla moglie e rimarrà a riposo oggi e domani dopo l'infortunio alla testa subito in Napoli-Udinese. Ospina resterà a Napoli e non risponderà alla convocazione della nazionale colombiana per le amichevoli contro il Giappone e la Corea del Sud.