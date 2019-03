Scaroni, Kessie-Biglia? Ci pensa Gattuso

MILANO, 18 MAR - "Io non tiro le orecchie, ci pensa Gattuso". Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato la lite fra Frank Kessie e Lucas Biglia sulla panchina rossonera, durante la sfida persa ieri sera contro l'Inter. "Cosa dire del derby? Abbiamo perso, porca miseria... Però è stata una bella partita", ha osservato con un sorriso Scaroni, a margine del workshop 'Restart, insieme per il calcio', in corso nella sede di Sky.