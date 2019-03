Monchi, 'Roma? Divergenze con Pallotta'

ROMA, 18 MAR - Monchi volta pagina ma, assicura l'ex ds giallorosso da oggi di nuovo al Siviglia - "non cambierei mai i due anni che ho trascorso a Roma, rifarei quella scelta. Ho commesso degli errori, ma non mi pento della mia scelta. La Roma resterà sempre nel mo cuore". C'è spazio anche per la sua breve esperienza in giallorosso nella conferenza stampa di presentazione del neo ds del Siviglia, dove torna dopo il biennio in giallorosso e dove ha trascorso 18 anni della sua carriera professionale. "Sono andato via - spiega il manager andaluso - perché a un certo punto ho capito che io e la proprietà avevamo idee divergenti, quindi è stato giusto chiudere. Ma posso solo parlare bene del presidente Pallotta e di chi mi ha voluto a Roma. E' stata un'esperienza bellissima che mi ha arricchito dal punto vi sta umano e professionale", aggiunge Monchi prima di tornare a parlare della sua nuova avventura andalusa.