Sparatoria a Utrecht: almeno un morto, molti i feriti

ROMA, 18 MAR - Una sparatoria è avvenuta questa mattina nella città di Utrecht in Olanda. Secondo le prime notizie, un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un tram per poi fuggire, ma altri testimoni parlano di più aggressori. Una persona sarebbe rimasta uccisa e molte altre sarebbero state ferite. La polizia olandese non esclude che la sparatoria possa avere un movente "terroristico" ed ha alzato al massimo il livello d'allerta, chiedendo a tutte le scuole della zona di tenere "le porte chiuse". Il primo ministro Rutte ha parlato di una situazione "preoccupante" e ha riunito l'unità di crisi. (ANSA).