Cinema: incassi, Captain Marvel ancora in testa

ROMA, 18 MAR - Ancora un week in testa seppur con un calo del 50% per Captain Marvel che guadagna altri 2 milioni 57 mila euro per un totale di 7 milioni 793 mila con una media di 2697 euro su 763 sale. Esordisce al secondo posto il film di Daniele Luchetti con Pif Momenti di trascurabile felicità tratto dai romanzi di Francesco Piccolo, che incassa 767 mila euro in 4 giorni: la media è di 1820 euro con 422 copie in circolo. Terza posizione per l'horror di Adam Robitel Escape Room con 747 mila euro e 2287 euro di media su 327 schermi. Al quarto posto l'avventuroso Un viaggio a quattro zampe con Ashley Judd con 451 mila euro. L'ultimo debuttante della top ten è al settimo posto Boy Erased di e con Joel Edgerton e con Nicole Kidman, Lucas Hedges, Russell Crowe e Xavier Dolan che mette via 264 mila euro.