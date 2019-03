Pugno in faccia dopo una lite, grave un 53enne

ROMA, 18 MAR - Un uomo di 53 anni è stato soccorso in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito ieri sera a Largo Preneste, alla periferia di Roma. Sul posto i carabinieri della stazione Torpignattara e del Nucleo operativo della compagnia Casilina. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l'aggredito poco prima stava parlando con alcuni giovani e uno di questi, improvvisamente, lo ha colpito con un violento pugno in pieno volto facendolo cadere. L'uomo ha sbattuto violentemente con la nuca al suolo ed è stato soccorso in gravissime condizioni. E' stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di via in Selci per un sopralluogo. Non si esclude la lite.