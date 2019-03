Salvini a San Siro per Milan-Inter

MILANO, 17 MAR - C'è anche Matteo Salvini fra gli spettatori che, in un San Siro tutto esaurito, assistono al derby fra Milan e Inter. Il vicepremier e ministro dell'Interno, di dichiarata fede rossonera, ha preso posto in tribuna autorità una decina di minuti prima della partita, mentre la curva Sud scandiva il coro 'Forza Milan' e in campo iniziava l'esibizione di Ghali, il rapper milanese di origini tunisine, in passato critico nei confronti del leader leghista.