Bandecchi mette in vendita la Ternana

TERNI, 17 MAR - "La Ternana da oggi è in vendita": ad annunciarlo è Stefano Bandecchi, patron e presidente della società calcistica che milita in Lega Pro (girone B). La decisione è stata resa nota con un comunicato dopo la sconfitta di oggi dei rossoverdi in casa contro l'Imolese, per 3 a 0, alla quale ha fatto seguito un duro confronto tra lo stesso Bandecchi e la tifoseria. "Evidentemente - si legge nella nota del presidente - non siamo riusciti a interpretare niente di buono sul campo e non siamo riusciti nemmeno a instaurare un buon rapporto con la tifoseria dato che oggi tre tifosi mi hanno sputato e gran parte della tifoseria desidera che io abbandoni Terni. Siccome la squadra è costosa per chi vorrà acquistarla, noi metteremo i soldi fino a fine stagione e garantiremo per contratti sospesi". Il club manager Paolo Tagliavento, spiega ancora Bandecchi, "parlerà con chi presenterà le offerte e poi lasceremo la gestione del cambio della società all'avvocato Massimo Proietti", oltre che allo stesso Tagliavento.