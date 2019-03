Show curve, Inter ricorda tifoso morto

MILANO, 17 MAR - Il derby comincia sugli spalti: le curve di Inter e Milan si sono sfidate con due coreografie imponenti, dando subito spettacolo a San Siro. I tifosi nerazzurri della Curva Nord, come annunciato, hanno voluto ricordare Daniele Belardinelli, l'ultrà morto durante gli scontri tra tifosi in occasione di Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. La Curva ha così scelto di onorarne la memoria con una grande immagine stilizzata di Belardinelli e la scritta ''gli amici rimangono per sempre''. La risposta rossonera è a tema ''infernale'': ''Salvare il mondo è un lavoro del diavolo'', il primo striscione della Curva Sud, seguito dalla coreografia in cui compare il personaggio dei fumetti Hellboy che schiaccia i nerazzurri accompagnato dalla scritta ''Mandiamoli all'inferno''.