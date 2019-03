Liverpool vince e torna in testa

ROMA, 17 MAR - Il Liverpool sbanca 'Craven Cottage', stadio del Fulham e torna momentaneamente in testa alla classifica della Premier, visto che il Manchester City non ha giocato perchè impegnato in FA Cup. Una vittoria pesante per gli uomini di Klopp e per nulla facile contro i 'Cottagers' penultimi in classifica, arrivata per 2-1 e solo grazie a un rigore trasformato da Milner al 36' st, dopo il vantaggio firmato da Manè (26' pt) e il pareggio di Babel (29' st).