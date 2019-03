Barca in fiamme,Vf salvano due naufraghi

VENEZIA, 17 MAR - Due naufraghi sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco nel pomeriggio, dopo che la loro imbarcazione ha preso fuoco tre km al largo dalla costa tra Bibione e Lignano. Le due persone disperse sono state individuate dall'elicottero Drago 59 del reparto volo di Venezia, al largo dell'imbarcazione andata in fiamme. Un elisoccorritore è stato calato in acqua e ha raggiunto le due persone rassicurandole, mentre nel frattempo sono state fatte convogliare sul posto l'imbarcazione della guardia costiera e dei vigili del fuoco di Lignano, che ha preso a bordo i due naufraghi. Dopo il primo soccorso, i due malcapitati sono stati portati in porto per essere assistiti dal personale sanitario.