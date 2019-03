Genoa vince 2-0, Juve prima sconfitta in campionato

GENOVA, 17 MAR - Prima sconfitta in campionato per la Juventus capolista di serie A: nell'anticipo della 28ma giornata, i bianconeri sono stati superati allo stadio Ferraris dal Genoa, per 2-0. I gol, nel secondo tempo, al 27' di Sturaro al 34' di Pandev. La Juve e' prima a 75 punti, contro i 57 del Napoli impegnato oggi alle 18 contro l'Udinese. Finora, i bianconeri avevano ottenuto 24 vittorie e tre pareggi.