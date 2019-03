Media: per Griezmann torna ipotesi Barca

ROMA, 17 MAR - L'Atletico Madrid escluso dalla Champions sbanda anche in campionato e sia in Spagna sia in Francia tornano insistenti le voci di una possibile partenza del bomber Antoine Griezmann. Destinazione preferita, il Barcellona. Già un anno fa il campione del mondo era stato accostato ai blaugrana, ma non se ne fece nulla e lui prolungò il contratto con i colchoneros. Una pesante clausola per la rescissione, secondo l'Equipe sarebbe tra i 120 e i 200 milioni, non impedirebbe al ricco club catalano di chiudere l'affare. Anche Mundo Deportivo dedica ampio spazio alla possibile operazione. Un altro quotidiano sportivo, As, sottolinea che in vari 'referendum' on line i tifosi del Barca hanno detto chiaramente di no all'ipotesi, ancora offesi per alcune dichiarazioni fatte in una trasmissione tv di un anno fa, quando annunciò di non voler lasciare, almeno per il momento, l'Atletico per passare al Barcellona.