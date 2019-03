Genoa, tutto esaurito per la Juve

GENOVA, 16 MAR - La gara più attesa senza il giocatore più atteso. Non ci sarà Cristiano Ronaldo domani al Ferraris per la sfida tra Genoa e Juventus ma ci sarà il tutto esaurito, con trentamila tifosi che porteranno comunque il record di spettatori stagionale per le sfide casalinghe del Genoa. Ad oggi infatti sono rimasti a disposizione appena 350 biglietti. Moltissimi i tifosi bianconeri della Liguria, ma non solo, che hanno acquistato il biglietto per vedere la Juventus, ma soprattutto per vedere all'opera il campione portoghese reduce dal trionfo con l' Atletico. Proveranno un pò di delusione, come gli oltre cento ospiti che hanno acquistato la "Genoa experience", il biglietto speciale che dà la possibilità di visitare lo stadio, incontrare i giocatori al loro arrivo, scoprire i segreti del prepartita e vedere da vicino i propri beniamini. Potranno consolarsi nell'area hospitality grazie alle invenzioni culinarie dello chef tre stelle Michelin Heinz Beck.