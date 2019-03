Inaugurata Piazza Almirante a Ladipoli

ROMA, 16 MAR - Inaugurazione oggi a Ladispoli di piazza Almirante. In concomitanza con la cerimonia ci sarà un sit in dei Movimenti e dell'Anpi che più volte avevano fatto appelli per annullare l'iniziativa e avevano scritto anche al prefetto. Il centro è presidiato dalle forze del'ordine. L'iniziativa in un primo momento era prevista per il 23 marzo, giorno in cui si commemorano le Fosse Ardeatine, poi è stata spostata.