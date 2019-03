Turismo: 130 milioni turisti cinesi nel mondo, 1,4 in Italia

ROMA, 16 MAR - Sono oltre 130 milioni i cinesi che annualmente si recano all'estero per turismo o per lavoro. Di questi circa il 13% arriva in Europa e solo una piccola parte - tra i 500 e i 600 mila - degli 1,4 milioni che visitano il nostro paese arriva direttamente in Italia. Esattamente, secondo l'Istat, si registrano 3 milioni 77 mila arrivi e poco più di 5 milioni di presenze. D'altra parte è enorme la potenzialità del Paese del Dragone come meta turistica: "La Cina - diceall'ANSA Damiano De Marchi, ricercatore del Ciset - Centro internazionale di studi sull'economia turistica - ha superato l'Italia per arrivi internazionali di turisti (60 milioni contro i 58,3 del Belpaese) e Pechino è diventato il 2/o aeroporto al mondo, una situazione fino a 20 anni fa impensabile. L'Italia continua a essere nella mente dei turisti cinesi, ma non sempre questo sogno diventa realtà, perché la scelta si basa anche sulla facilità di raggiungimento e la politica dei visti e l'assenza di voli diretti penalizzano moltissimo".