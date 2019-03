Cori contro tifoso morto,controlli Digos

CAGLIARI, 16 MAR - La Digos della Questura di Cagliari ha avviato una serie di accertamenti per ricostruire quanto accaduto all'interno della Sardegna Arena ieri sera poco prima della fine del match quando un tifoso rossoblù, Daniele Atzori, 45 anni si è sentito male in curva sud ed è morto a seguito di un infarto. Gli uomini della polizia verificheranno la condotta tenuta dai tifosi della Fiorentina, relativamente ai presunti cori sentiti da alcuni testimoni, mentre i medici tentavano di rianimare l'uomo. Cori che hanno sollevato polemiche sui social, in particolare per una frase che sarebbe stata pronunciata: "Devi morire". La Digos ascolterà gli audio delle riprese del sistema interno di telecamere, ma anche quelli dei servizi televisivi per verificare con attenzione cosa sia accaduto.