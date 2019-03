Nicola, salvezza è Champions per Udinese

UDINE, 16 MAR - "Osare mantenendo il giusto equilibrio". È questa la chiave di volta secondo il tecnico dell'Udinese Davide Nicola con cui la sua squadra dovrà affrontare domani la gara di Napoli. Lo ha detto nella consueta conferenza stampa della vigilia. "La nostra Champions è la salvezza. Alcune partite sulla carta sono proibitive, altre sembrano darti occasioni in più ma per me ogni partita da la possibilità di raccogliere punti. Domani vogliamo riuscire a osare ed esprimere il nostro calcio mantenendo l'equilibrio". Nicola dovrà fare però i conti con diverse defezioni. "È vero che abbiamo qualche defezione in più questa volta, specie in difesa ma abbiamo lavorato, abbiamo cercato di trovare un modo, lo abbiamo provato, domani vedremo". Oltre alle assenze certe di Opoku, squalificato, e Nuytinck, infortunato, si aggiunge il punto interrogativo di De Maio. "Vedremo se riusciamo a recuperarlo".