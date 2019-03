Gattuso "Icardi? Tutti abbiano rispetto"

CARNAGO (VARESE), 16 MAR - Gennaro Gattuso evita di entrare nel merito del caso Icardi ma, alla vigilia del derby, sottolinea l'importanza del "rispetto": "Su Icardi mi viene difficile rispondere. Per come vedo il calcio io, per come vivo lo spogliatoio, anche il più forte al mondo deve avere rispetto per gli altri. E quando qualcuno manca del rispetto dovuto io posso diventare il più cattivo al mondo. E per rispetto parlo del giocatore, di chi lo rappresenta e di chi lo circonda. A me piace parlare in faccia, è meglio mandarsi a qual paese, non parlarsi due giorni e poi mettere il rancore da parte".