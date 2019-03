Gabbianella e gatto, la bellezza della diversità

ROMA, 16 MAR - Un gabbiano e un gatto, il bestseller mondiale del cileno Luis Sepulveda e la poesia di Enzo D'Alò: giusto 20 anni fa La Gabbianella e il Gatto al cinema fu uno di quei film spartiacque. Un film d'animazione italiano che in un tipo di industria dominata dalla Disney creò le file fuori ai cinema ed è ancora il maggiore incasso made in Italy. Uscì per le feste di Natale e fu una rivelazione, incassando oltre 20 miliardi delle vecchie lire. C'è da festeggiare un anniversario importante: per questo torna in sala il 21, 22, 23 e 24 marzo (con un'anteprima al Lux di Roma il 17) per quei bambini che non erano nati, ma che certamente, nonostante tecnologia, stile grafico, effetti speciali siano ora ben diversi, potranno innamorarsene. "Era un libro per tutti e il film ancora di più - disse giusto 20 anni fa il regista napoletano Enzo D'Alò, presentando il film alla Mostra del cinema di Venezia - Si tratta di una grandissima metafora sul problema della diversità, sempre più centrale nella nostra società".