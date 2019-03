Patrick Dempsey è Harry Quebert, serie tv da bestseller

ROMA, 16 MAR - Prendete uno scrittore di successo, aggiungete la misteriosa scomparsa, 33 anni prima, di una ragazza quindicenne il cui cui cadavere viene ritrovato misteriosamente sepolto proprio nel giardino dell'uomo, un'accusa di omicidio e un allievo pronto a far luce sulla situazione del suo maestro. I dieci episodi della nuova, imperdibile serie in arrivo sugli schermi Sky, 'La verità sul caso Harry Quebert', si preannunciano ricchi di colpi di scena. L'omonimo romanzo di Joel Dicker è stato un caso editoriale nel 2012 (quasi 5 milioni di copie vendute nel mondo) e il protagonista del crime thriller psicologico tratto dal libro è niente di meno che Patrick Dempsey. Ma dimenticate il Dottor Stranamore di Grey's Anatomy. L'attore del fortunato medical drama dà il volto a uno scrittore tormentato dai fantasmi di un passato indibile nella nella serie tv, in onda in esclusiva su Sky Atlantic da mercoledì 20 marzo (disponibile anche on demand). Dirige Jean-Jacques Annaud, al suo debutto nella fiction tv.