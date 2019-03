Gattuso, l'Inter non è morta

CARNAGO (VARESE), 16 MAR - "Ogni derby è una storia a sé, non esistono favoriti. Da giorni sento dire che l'Inter è morta e il Milan è favorito ma non è così. Dobbiamo rispettare l'avversario, giocarla con testa e prepararla bene. Serviranno cuore, intelligenza e voglia. Noi possiamo fare male all'Inter ma l'Inter ci può far altrettanto male". Lo dice, alla vigilia del derby, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso che confida nella spinta del pubblico: "Domani faremo il record di incasso, il pubblico dovrà essere il nostro dodicesimo uomo".