Palermo: garanzie da famiglia Zamparini

PALERMO, 15 MAR - "Maurizio Zamparini, tramite i suoi legali, comunica di attendere fiducioso notizie positive sulle trattative in corso, gestite da Daniela De Angeli e Rino Foschi". Lo annuncia una nota dello staff degli avvocati dell'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini, ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione del club. "L'unico interesse perseguito ora - prosegue la nota - è il salvataggio della squadra. In tale contesto ogni iniziativa necessaria, in chiave di garanzia, dell'operazione da parte della famiglia Zamparini, funzionale a favorire il buon esito della cessione, sarà tempestivamente valutata. Con questo spirito la famiglia Zamparini ha messo a disposizione le garanzie per ottenere a favore del Palermo un bonifico di 2,8 milioni, con cui saranno onorate le scadenze di lunedì. Il trasferimento delle quote sociali farà auspicabilmente cessare il residuo presupposto del mantenimento della misura cautelare nei confronti di Zamparini, già oggi del tutto estraneo alla gestione del Palermo".