26 convocati per l'Italia Under 21

ROMA, 15 MAR - Luiz Felipe e Gabriele Moncini sono le novità tra i 26 azzurrini convocati da Gigi Di Biagio per il doppio impegno dell'Under 21 con Austria e Croazia. Gli azzurrini saranno in campo per le amichevoli - primi due impegni dell'anno - il 21 marzo a Trieste e il 25 a Frosinone. Due test match contro nazionali arrivate alla fase finale dell'Europe di categoria che l'Italia ospiterà per la prima volta nella sua storia il prossimo giugno. Prima chiamata per il difensore della Lazio Luiz Felipe e per l'attaccante del Cittadella Moncini. Torna tra i convocati anche Sandro Tonali, il centrocampista del Brescia già chiamato da Roberto Mancini in Nazionale maggiore.