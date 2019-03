Azzurri: torna Quagliarella, c'è Zaniolo

ROMA, 15 MAR - Torna in nazionale il capocannoniere del campionato, Fabio Quagliarella, ma ci sono anche i rientri di Stephan El Shaarawy, Leonardo Spinazzola e Armando Izzo tra i 29 convocati dal ct Roberto Mancini per i primi due impegni nelle 'European Qualifiers' con Finlandia e Liechtenstein, in programma sabato 23 marzo allo 'Friuli' di Udine e martedì 26 marzo al 'Tardini' di Parma. Il Ct conferma anche la linea verde e chiama Kean (classe 2000), Zaniolo e Donnarumma ('99), Barella e Chiesa ('97) e l'atalantino Mancini ('96).