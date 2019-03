Ruby: su morte Fadil si indaga per omicidio volontario

MILANO, 15 MAR - La Procura di Milano indaga per omicidio volontario per la morte di Imane Fadil, la modella marocchina teste chiave nel processo Ruby. Da quanto è stato riferito in Procura, dalle cartelle cliniche è emersa una "sintomatologia da avvelenamento". Imane, secondo quanto è stato riferito in Procura, è morta il primo marzo dopo "un mese di agonia". Secondo le indagini, la modella marocchina, ricoverata all'Humanitas di Rozzano (Milano) il 29 gennaio prima in terapia intensiva e poi rianimazione, è stata vigile fino all'ultimo, nonostante i forti dolori e il "cedimento progressivo degli organi".