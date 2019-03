Pg Fuzio, via da sentenze giudizi estetici e morali

ROMA, 15 MAR - 'Nelle sentenze bisogna occuparsi di fatti e non dare giudizi morali o estetici, e fare questo potrebbe costituire illecito disciplinare'. Lo ha detto il Pg della Cassazione Riccardo Fuzio dopo i verdetti su casi di violenza di genere sui quali potrebbero scattare iniziative disciplinari. Per Fuzio inoltre 'il riconoscimento di un certificato che indica due uomini come genitori di un bambino nato all'estero' perché 'alle spalle c'è una maternità surrogata che in Italia, nel nostro ordinamento, è una pratica illecita'. Il Tribunale di Pordenone in una causa di 'divorzio' fra due donne unite civilmente, ha riconosciuto un 'assegno divorzile' periodico per la 'coniuge' più debole.