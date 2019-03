Cina, Fabio Cannavaro ct Nazionale

PECHINO, 15 MAR - Fabio Cannavaro è stato designato ufficialmente alla guida della Nazionale cinese di calcio per la prossima China Cup di Nanning, torneo a quattro squadre con in campo dal 21 marzo anche Uruguay, Uzbekistan e Thailandia. Lo ha annunciato la Chinese Football Association (Cfa), confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, insieme a quella della designazione di Marcello Lippi, dimessosi da ct dopo l'eliminazione dalla di gennaio dalla Asian Cup, nel nuovo ruolo di consigliere. "Abbiamo preso la decisione sulla base della esperienza personale di Cannavaro, lo stile tattico e la familiarità con i giocatori", ha detto la Cfa in una nota. Sui 23 giocatori della Nazionale, ben 8 sono del Guangzhou Evergrande (teqm allenato da Cannavaro), mentre 3 ciascuno sono di Jiangsu Suning e Shanghai SIPG. Wu Lei, in forza all'Espanyol, non risulta tra i convocati.