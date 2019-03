'Ajax? Serve Juve vista con l'Atletico'

TORINO, 15 MAR - "Sono in forma, pieni di talento, dinamici e hanno eliminato il Real Madrid: basta questo per descrivere l'Ajax". Leonardo Bonucci commenta così il sorteggio per i quarti di finale della Champions, che vedrà la sua Juventus opposta agli olandesi. "Abbiamo appreso la notizia rientrando dall'allenamento nello spogliatoio - spiega il difensore bianconero ai microfoni di SkySport -. Siamo pronti a giocare due grandi partite con grande umiltà e con la consapevolezza che dopo questi ottavi di finale vinti in questa maniera possiamo far vivere ancora ai nostri tifosi due grandi serate. Ma servirà la Juve vista al ritorno con l'Atletico, dobbiamo ambire ad essere perfetti da qui al termine della stagione".