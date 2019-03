Marito e moglie trovati morti in casa nel Trapanese

CASTELVETRANO (TRAPANI), 15 MAR - Moglie e marito, Rosalia Lagumina, casalinga, di 48 anni e Luigi Damiani, idraulico di 60 anni, sono stati trovati morti oggi in una abitazione di via Alcide De Gasperi, a Castelvetrano. La scoperta è stata fatta dopo che i vigili del fuoco, su richiesta dei carabinieri, sono intervenuti per aprire la porta della casa I due, genitori di due figli maggiorenni erano in fase di separazione. Indagano i carabinieri