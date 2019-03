Sciopero clima: cortei a Parigi e in altre città di Francia

PARIGI, 15 MAR - Seppur con un po' di ritardo rispetto ai compagni di altri Paesi europei anche gli studenti della Francia cominciano a mobilitarsi per il clima. Non solo la giornata di oggi ma tutto il fine settimana sarà scandito da una mobilitazione generale per la protesta contro il riscaldamento globale e l'insufficiente azione dei governi per l'ambiente. A Parigi, i giovani in sciopero prevedono operazioni di disobbedienza civile al mattino, prima di sfilare in corteo tra Place du Panthéon e l'Espalanade des Invalides nel pomeriggio. Manifestazioni previste anche a Lille, Lione, Marsiglia. Un pic-nic con annesso dibattito sul tema dei trasporti è stato programmato a Sophia-Antipolis, nel sud del Paese. Prevista, tra l'altro, anche una catena umana intorno ad un liceo di Angers e un raduno in Place Stanislas a Nancy, da molti considerata come la piazza più bella della République.