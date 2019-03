Piemonte: Berlusconi, accordo c'è

ROMA, 15 MAR - "Non vedo nessuna possibilità che i nostri alleati del centrodestra non rispettino l'accordo che c'e' già". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla scelta del candidato governatore per il Piemonte. "I miei alleati - ha aggiunto Berlusconi - con me sono sempre stati leali e onesti".