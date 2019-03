Sciopero clima: mobilitazione sul set dell'Amica Geniale 2

ROMA, 15 MAR - L'Amica Geniale sul set per la seconda stagione. Tutta la troupe in posa con lo striscione Friday for future partecipando alla mobilitazione globale sul clima del 15 marzo. La lavorazione delle nuove otto puntate è in corso a Caserta, basata su "Storia del nuovo cognome", il secondo libro della quadrilogia bestseller mondiale di Elena Ferrante. La regia è di Saverio Costanzo per sei episodi e di Alice Rohrwacher per altri due e il team produttivo con Lorenzo Mieli, CEO di Wildside e produttore esecutivo della serie, insieme a Mario Gianani e Domenico Procacci è invariato: Hbo e Rai.